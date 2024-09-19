Глава Росрыболовства Шестаков: закупать красную игру перед Новым годом не надо

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что несмотря на дефицит красной икры в нынешнем сезоне, запасаться продуктом в преддверии Нового года нет необходимости, сообщил vostokmedia.com.

Опрошенные «Восток-Медиа» эксперты сообщили, что рост стоимости на красную икру свидетельствует о ее дефиците. Рыболовы высказали мнение, что стоимость красной икры за килограмм достигнет 13 тыс. руб. Глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях Международного рыбопромышленного форума 17 сентября частично подтвердил предположения экспертов.

Спикер сообщил, что производители икры выдали низкие объемы продукции из-за недолова лососей. Если в 2023 году произвели 24 тыс. тонн продукции, то в 2024 году — до 11-13 тыс. тонн. Илья Шестаков отметил, что ранее подобные показатели уже были зафиксированы. Россиянам не стоит беспокоиться. Икра по-прежнему будет в продаже в открытом доступе. Закупать продукт впрок в преддверии Нового года нет необходимости.

Важно покупать качественную икру. В настоящее время проходят активные дискуссии относительно изменений в ГОСТ. Эксперты предлагают снизить массовую долю соли.

«Поправки в ГОСТ требуют серьезного, детального обсуждения с производителями. Решение не должно привести к снижению безопасности, доступности, а также вкусовых характеристик продукции», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев и добавил, что консолидированную позицию по этому вопросу еще предстоит сформировать.

Ранее сообщалось, что жители Москвы стали есть меньше икры.