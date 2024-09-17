Жители Москвы стали есть меньше икры

За год москвичи сократили потребление икры. Спрос на деликатес в столице упал на 13%. По России данный показатель снизился на 10%. Об этом со ссылкой на «Чек Индекс» сообщает РИА Новости.

В исследовании говорится, что в августе этого года число покупок икры в России по сравнению с августом прошлого года снизилось на 10%. В столице число покупок упало на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

Москвичи предпочитают покупать красную икру в банках весом 250-300 граммов.

За год икра подорожала на 5-8%, до 3-3,5 тысячи рублей за данный объем.

Медианная цена за продукцию в России за 1 килограмм выросла на 3% и в настоящее время чуть превышает 7 тысяч рублей. В столичных магазинах показатель увеличился на 5%, до 7,6 тысячи рублей.

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