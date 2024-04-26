Глава «Россетей Сибирь» Акилин назвал частный сектор стихийной застройкой

Глава «Россетей Сибирь» Павел Акилин рассказал, как из-за недобросовестных предпринимателей и расширения частного сектора увеличивается нагрузка на линии электропередач и происходят масштабные аварии, сообщает newkhakasiya.online .

Спикер рассказал, что энергетиков никто не предупреждает о возможном расширении частного сектора. Специалистам сложно рассчитать необходимую норму потребления. Чаще всего недобросовестные бизнесмены поступают таким образом: покупают несколько гектаров земли и подают заявку на 15 кВт.

«Почему 15 кВт, потому что это дешевле, чем мегаватт или два, которые там реально необходимы. Всем объявил, что опора стоит, провод натянут, электроэнергия есть», — рассказал глава «Россетей Сибирь» Павел Акилин в эфире ГТРК «Хакасия».

Затем предприниматель строит на приобретенной территории десять частных домов. Если раздать 15 кВт на все дома, то к каждому достается полтора киловатта. Конечно, этого объема людям не хватает. Начинаются перебои. Горожане обращаются с жалобами.

«Опять же, 15 кВт не подразумевают электрокотла. 15 кВт подразумевают бытовую нагрузку: холодильник, чайник, стиральную машину», — отметил спикер.

Решить проблему можно эффективно только на правительственном уровне региона, уверен Павел Акилин.

Ранее директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко высказал мнение, что отключения электроэнергии на территории Украины могут длиться до шести часов в сутки на протяжении всего лета.