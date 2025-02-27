Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе звонка с аналитиками и инвесторами поблагодарил американскую компанию Apple за уход с российского рынка, сообщило РИА Новости.

Глава Сбербанка отметил, что прекращение сотрудничества американской компании с Россией активизировало запуск технологии оплаты по биометрии. Компания Apple ввела санкции, в рамках которых была отключена технология беспроводной передачи данных (NFC). Ограничения мотивировали российские компании развиваться в данном направлении. Теперь клиенты Сбербанка могут пользоваться услугой «оплаты улыбкой».

«Это (оплата улыбкой. — Прим. ред.) был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», — сказал Греф в ходе звонка с аналитиками и инвесторами.

Спикер рассказал, что услуга пользуется спросом. Она показала, что может работать без сбоев. Сервис «оплата улыбкой» на сегодняшний день остается доступным. Однако технология новая, поэтому требует «раскачки». Герман Греф отметил положительную динамику в развитии данной услуги.

Ранее Mash раскрыл, какие требования обязана выполнить Apple в случае возвращения в РФ.