Глава СБУ Малюк сообщил о подготовке новых терактов в России

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Украина готовится совершить новые теракты на территории РФ, аналогичные атакам по военным аэропортам, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Глава СБУ высказал мнение, что Россия считает, что некоторые объекты ВСУ не смогут атаковать из-за дальнего расстояния или повышенных мер безопасности. Спикер рассказал, что украинское ведомство ищет способы, как нанести урон таким объектам.

«Мы работаем над тем, чтобы удивить (Россию. — Прим. ред.) новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция „Паутина“», — заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

По данным издания, СБУ обнародовала новое видео о спецоперации «Паутина». Так на Украине называют атаки БПЛА по российским аэродромам, совершенные в День защиты детей. В видеоролике подробно рассказано о каждом из этапов подготовки к атакам. Реализация плана также зафиксирована противником. На Украине атаку называют одну из масштабных.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт против ветерана СВО.