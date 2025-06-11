Сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт против ветерана СВО

В Новгородской области оперативники ФСБ задержали агента, работавшего на украинские спецслужбы, который планировал совершить подрыв автомобиля известного общественного деятеля, участника СВО. Информацию об этом распространил Центр общественных связей ФСБ России.

Согласно материалам дела, гражданин Украины 1997 г. р. вышел на связь с координатором через Telegram. По указанию украинских спецслужб он забрал самодельное взрывное устройство из заранее подготовленного тайника в Великом Новгороде. Его целью было уничтожение автомобиля общественного деятеля, ветерана СВО, однако в процессе подготовки теракта он был задержан сотрудниками ФСБ.

Как установили в ФСБ, задержанный, действуя по заданию своего куратора, совершил поджоги двух автомобилей, на которых была изображена символика СВО. Кроме того, он занимался сбором информации об объектах критической инфраструктуры, сотрудниках оборонных предприятий и лидерах волонтерских организаций, действующих в регионе.

Следственным отделом УФСБ по Новгородской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 1, 205 ч. 3 (подготовка к теракту) и 222.1 ч. 3 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершенных преступлений, выявления признаков диверсии (ст. 281) и оказания помощи противнику (ст. 276.1) в действиях задержанного, а также установления личности заказчика преступлений.

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