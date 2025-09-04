Глава СК заинтересовался инцидентом с нападением на врача скорой помощи в Кузбассе

Глава Следственного комитета России потребовал доложить о ходе расследования дела о нападении на медика в Новокузнецке, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

В день инцидента скорую помощь вызвали прохожие. Они обратили внимание, что на газоне лежала молодая женщина. Горожане предположили, что ей плохо. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Медики отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия. Женщина начала драться с фельдшером. Пользователи соцсетей писали, что на место инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов, с которыми лежавшая на земле горожанка также начала проявлять агрессию. По информации соцсетей, женщине 23 года.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Павла Васильевича Курочкина доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах», — указано в сообщении регионального СК.

По информации ведомства, в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов: выясняют все детали происшедшего, опрашивают очевидцев, пострадавшую и саму горожанку. Инцидент произошел в августе 2025 года.

