Подростки жестоко избили тренера в Свердловской области

В поселке Верх-Нейвинский, что в Свердловской области, группа подростков совершила жестокое нападение на детского тренера, причиной тому послужило сделанное им замечание. Об инциденте сообщило региональное издание E1.RU.

По информации, молодые люди ездили на питбайках в лесной зоне возле спортивного объекта и тренер предпринял попытку остановить их, что привело к возникновению конфликта.

Сообщается, что тренер извлек топливозаборную трубку из одного из мотоциклов. Подобное действие вызвало гнев у несовершеннолетних, и они решили отомстить взрослому.

Собравшись вокруг мужчины, они свалили его на землю и начали наносить удары, при этом снимая происходящее на мобильные устройства в присутствии детей. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В результате нападения тренер получил многочисленные гематомы, и есть основания полагать, что у него сломаны ребра.

