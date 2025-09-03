Подростки жестоко избили тренера в Свердловской области
E1.RU: в Верх-Нейвинском подростки избили тренера за замечание о питбайках
Фото: [Медиасток.рф]
В поселке Верх-Нейвинский, что в Свердловской области, группа подростков совершила жестокое нападение на детского тренера, причиной тому послужило сделанное им замечание. Об инциденте сообщило региональное издание E1.RU.
По информации, молодые люди ездили на питбайках в лесной зоне возле спортивного объекта и тренер предпринял попытку остановить их, что привело к возникновению конфликта.
Сообщается, что тренер извлек топливозаборную трубку из одного из мотоциклов. Подобное действие вызвало гнев у несовершеннолетних, и они решили отомстить взрослому.
Собравшись вокруг мужчины, они свалили его на землю и начали наносить удары, при этом снимая происходящее на мобильные устройства в присутствии детей. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В результате нападения тренер получил многочисленные гематомы, и есть основания полагать, что у него сломаны ребра.
