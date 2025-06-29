Глава СВР и директор ЦРУ договорились созваниваться в любой необходимый момент

Сергей Нарышкин рассказал, что во время беседы с коллегой было решено, что в случае необходимости РФ или США могут в любой момент связаться друг с другом для обсуждения актуальных вопросов.

«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», — сказал Нарышкин журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ранее стороны не обсуждали никакие вопросы. После прихода к власти президента США Дональда Трампа было решено возобновлять отношения с РФ, которые были утеряны во время администрации прошлого американского лидера. С того момента российские и американские дипломаты встречались несколько раз, чтобы в первую очередь обсудить возобновление работ посольств. Сергей Нарышкин также ранее проводил телефонный разговор с американским коллегой.

Ранее глава СВР рассказал о степени информированности РФ по поводу атаки США на Иран.