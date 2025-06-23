Глава СВР рассказал о степени информированности РФ по поводу атаки США на Иран

Соединенные Штаты не предупреждали Россию заранее, что будут проводить атаки по иранским объектам. Об этом сообщил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ. Его слова привел телеграм-канал Юнашев LIVE.

По словам руководителя СВР, никаких официальных предупреждений от американской стороны, что авиация США станет наносить удары по иранской территории, не было. На вопрос журналистов, получала ли российская разведка какие-нибудь данные об атаке по собственным каналам, Нарышкин не ответил прямо. Он только многозначительно рассмеялся в ответ.

«Предпочел не отвечать. Разведчики тайн не выдают, понятно», — указал микроблог.

Нарышкин добавил, что у его ведомства налажено взаимодействие с американской стороной, и при необходимости можно созвониться с Центральным разведывательным управлением США, сделав это в любой момент.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин резко высказался об ударах по Ирану, отметив, что они «не имеют оправданий». Именно такую позицию, по словам российского лидера, представители РФ занимают в Организации Объединенных Наций.