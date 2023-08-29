Глава Центризбиркома рассказала о подготовках к президентским выборам 2024 года

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью агентству «РИА Новости» рассказала, как проходят подготовки к выборам любого уровня в РФ.

Глава Центризбиркома отметила, что подготовка к президентским выборам – это длительный процесс. Как только проходит голосование и известно, кто одержал победу, сотрудники начинают заниматься организацией следующего тура. Важно постоянно усовершенствовать систему голосования, поэтому этот процесс цикличный и непрерывный.

«А в целом – каждая избирательная кампания должна закладывать крепкий кирпичик в общий электоральный фундамент… И каждая кампания, в том числе и нынешняя, добавляет что-то новое», - рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова

Спикер Элла Памфилова отметила, что в марте 2024 года жители России смогут оценить, насколько упростилась система голосования. Никаких пилотных проектов в это время введено не будет. Подобные мероприятия уместно инициировать на выборах другого уровня. В президентскую кампанию должны входить те приемы, которые уже проверены.

Выборы президента России должны пройти в 2024 году. На Украине также могут переизбрать действующего президента, но Владимир Зеленский считает необходимым отложить голосование из-за действующего военного положения. Если выборы состоятся, то придется просить дополнительное финансирование у ЕС.