Корреспондент агентства « РИА Новости » отправил запрос в ЕС относительно того, обращалась ли Украина с просьбой помощи финансирования для проведения голосования в день президентских выборов в 2024 году.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что в настоящее время такой запрос от Киева не приходил. Если Украина обратится за финансовой помощью для организации голосования, совет будет рассматривать данный вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не заинтересован в удержании власти, но вынужден руководить государством больше изначально предусмотренного срока. Из-за объявления военного положения нет возможности провести голосование. К тому же понадобится просить у ЕС дополнительную помощь, чтобы обеспечить безопасность для населения и иностранных наблюдателей. Источник «РИА Новостей» в Москве оценил правдивость слов Владимира Зеленского.