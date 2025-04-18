Главе НИИ Минобороны предъявлено обвинение в получении взяток

Начальник одного из НИИ Министерства обороны задержан по обвинению в получении взяток, сообщил телеграм-канал Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

По данным ведомства, задержанному назначили меру пресечения. Он будет находиться под домашним арестом. Следствие предполагает, что задержанный получал взятки от своих подчиненных. В настоящее время установлено, что начиная с 2014 года на протяжении 10 лет институт сотрудничал с государственным заказчиком. Суммы контрактов достигали миллионы рублей. В рамках соглашений сотрудники института занимались разработкой и внедрением современных технологий. Для мотивации специалистов выделяли дополнительные выплаты.

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника ФГБУ „27 Центральный научно-исследовательский институт“ Министерства обороны России Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. „в“ ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — указано в сообщении.

Согласно данным канала, работу инициативной научной группы курировал Протасов. Некоторые сотрудники нашли способ, как оказаться в составе членов группы. Они просили руководителя внести их в списки. Таким образом специалисты получали премии. Предполагается, что Протасов брал деньги в качестве вознаграждения за выполнение просьбы. Кроме того, он мог помогать сотрудникам в продвижении по службе.

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