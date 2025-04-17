Начальника ГУ связи ВС РФ генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии

Генералу Вадиму Шамарину, ранее занимавшему пост начальника Главного управления связи ВС РФ, назначили в качестве наказания семь лет лишения свободы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

На суде, где рассматривалось дело генерал-лейтенанта, обвинение настаивало на том, что подсудимый получил взятки на 36 млн руб. Сам он признался в получении только 19 млн. Его адвокат настаивал, что это не было взяткой. В результате Шамарину назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Также суд постановил конфисковать у Шамарина 35 млн 967 тыс. руб., арестовать все счета и автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE, который приобрела его жена», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что бывшему руководителю управления МЧС по Республике Крым Садаклиеву дали 5,5 года лишения свободы за взяточничество. Этот срок может заметно вырасти, поскольку в отношении подсудимого возбуждены уголовные дела еще по двум статьям.