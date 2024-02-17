Главком ВСУ Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки

Подразделения украинских ВС будут выведены из Авдеевки из-за намечающегося окружения гарнизона укрепленного города. Соответствующее заявление сделал новый главком украинских войск Александр Сырский в своих соцсетях.

В своем посте главноком сообщил о том, что решил вывести свои подразделения из Авдеевки из-за оперативной обстановки, сложившейся вокруг города. Он добавил, что выведенные войска будут переведены на рубежи, которые окажутся более выгодными для украинской армии.

Сырский также заявил, что решение о выводе войск было принято, в том числе для того, чтобы сохранить сохранившиеся в точке подразделения.

Ранее сообщалось, что местные жители села под Одессой избили сотрудников украинского военкомата из-за страха перед «мясником» Сырским.