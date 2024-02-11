Mash: под Одессой избили украинских военкомов из-за страха перед «мясником» Сырским
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В одном из сел Одесской области жители отбили своих мужчин от военкомов: они не хотели отпускать родных под командование нового главкома ВСУ Александра Сырского. Информация об этом и других подобных случаях появилась на Mash.
Точное поселение под Одессой не уточняется. По данным канала, к ним пришли украинские военкомы для того, чтобы набрать новых бойцов. Однако за близких вступились коллективно: гостей выгоняли даже пенсионеры и женщины. Многие из них наслышаны про Сырского, получившего нелестные прозвища «Генерал-200» и «Мясник».
При этом вспомнили и о другом случае, который был близ ТЦК в селе Космач Ивано-Франковской области. Жители также пытались отбить родных от военкомов, но тогда командир запрещенного нацбата «Айдар» заявил, что даст старт зачисткам с участием регулярной армии ВСУ.
Также в Одессе полицейский разбил окно машины. Ему не понравилось, что водитель не хотел выходить по требованию военкомов.
Ранее сообщалось о последствиях удара по объектам в Измаиле и Одессе.