Mash: под Одессой избили украинских военкомов из-за страха перед «мясником» Сырским

В одном из сел Одесской области жители отбили своих мужчин от военкомов: они не хотели отпускать родных под командование нового главкома ВСУ Александра Сырского. Информация об этом и других подобных случаях появилась на Mash.

Точное поселение под Одессой не уточняется. По данным канала, к ним пришли украинские военкомы для того, чтобы набрать новых бойцов. Однако за близких вступились коллективно: гостей выгоняли даже пенсионеры и женщины. Многие из них наслышаны про Сырского, получившего нелестные прозвища «Генерал-200» и «Мясник».

При этом вспомнили и о другом случае, который был близ ТЦК в селе Космач Ивано-Франковской области. Жители также пытались отбить родных от военкомов, но тогда командир запрещенного нацбата «Айдар» заявил, что даст старт зачисткам с участием регулярной армии ВСУ.

Также в Одессе полицейский разбил окно машины. Ему не понравилось, что водитель не хотел выходить по требованию военкомов.

Ранее сообщалось о последствиях удара по объектам в Измаиле и Одессе.