В субботу, 9 ноября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал пост на странице в соцсети, в котором подвел итоги переговоров с главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, сообщили РИА Новости.

Александр Сырский проинформировал генерала о текущей ситуации в зоне СВО, которая остается напряженной и склонна к обострению.

«Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению», — написал Сырский в социальной сети Facebook*.

Кроме того, вскоре со стороны Армии России участие в боевых действиях примут северокорейские военнослужащие. ВСУ получили многочисленные данные, которые подтверждают информацию. В настоящее время иностранные военные проходят тренировочную подготовку.

Отметим, что 5 ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер проинформировал, что около 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся вблизи Курса. В иностранных СМИ неоднократно появляется информация о возможном участии военнослужащих КНДР в зоне СВО. Российская сторона подобные предположения не опровергает и не отрицает.

Ранее сообщалось, что Порошенко** назвал отсутствие окопов и фортификаций главным просчетом ВСУ в СВО.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская **Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.