Сельхозтоваропроизводителям Пермского края рекомендовано сразу после схода снега обследовать поля и пастбища и принять меры, чтобы не допустить массового заполнения территорий мышевидными грызунами, сообщил properm.ru.

По информации издания, к такому заключению пришли специалисты филиала Россельхозцентра, подготовившие детальный анализ фитосанитарной обстановки на посевах в 2025 году и составившие прогноз на предстоящий сезон.

По мнению специалистов, для активного размножения мышевидных грызунов сложились идеальные погодные условия. В 2025 году зима была аномально теплой, но снежной. Весна началась с затяжных заморозков. Лето эксперты охарактеризовали как контрастное. Они напомнили, что в сентябре установилась теплая погода. Это позволило аграриям продлить вегетацию, но одновременно с этим пришлось задерживать уборку. Перечисленные факторы стали причиной распространения вредителей и болезней.

«Главная угроза 2026 года — мышевидные грызуны», — сообщил properm.ru.

По данным издания, если зимний период выдастся благоприятным для вредителей, сельхозпроизводителям стоит готовиться к нашествию грызунов. Под ударом окажутся многолетние травы и озимые культуры. Эксперты советуют обследовать поля и пастбища незамедлительно после таяния снега.

