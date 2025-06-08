«Главное — дожить»: блогер Лебедев назвал возраст, когда жизнь становится лучше

По словам Лебедева, ученые на основании исследований пришли к мнению, что сотрудники после 45 лет более трудоспособные по сравнению с более молодыми коллегами. Основная причина заключается в том, что они менее подвержены стрессу. Кроме того, люди старше 45 лет получают от работы больше удовольствия, чем сотрудники младше данной возрастной категории. Блогер согласился с данным предположением. Он считает, что после 45 лет многие аспекты жизни улучшаются, но есть один нюанс.

«Главное — дожить», — поиронизировал блогер.

В своей программе, где собраны различные новости, блогер затрагивает различные темы: социальные, политические и экономические. Он сообщает о новостях, которые произошли в недавнее время на территории России и всего мира. В одном из последних выпусков Лебедев рассказал о появлении на сайте нейросети, которая поможет пользователям осуществить быстрый поиск новости из архива.

Ранее психолог Метальникова прокомментировала популярную тенденцию среди молодых людей выходить на пенсию в достаточно раннем возрасте.