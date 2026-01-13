От глотка до умывания: что можно и что строго запрещено делать со святой водой некрещеным

Священник из Подмосковья Матвей Степанов рассказал REGIONS, что можно делать со святой водой.

В случае, если планируется умыть некрещеного ребенка или взрослого человека святой водой, важно сохранять спокойствие и совершать действие с молитвой (вслух или про себя). Не нужно лить воду в большом количестве или делать резких движений — достаточно слегка смочить ладони и бережно провести ими по лицу.

«Представьте, что святая вода — это протянутая рука помощи. Ее можно принять, если есть желание и доверие. Но нельзя относиться к ней как к некоему амулету, который „сработает“ сам по себе, без веры и стремления к добру», — поясняет священник.

Также допустимо дать сделать несколько небольших глотков. Ключевым моментом является осознание, как собственное, так и объяснение другому человеку, что это не обряд «защиты от сглаза», а акт заботы и обращение с просьбой о благословении.

«Святая вода — это не „волшебная жидкость“ с автоматическим действием, а дар Божией благодати, который подается верующему сердцу для духовной поддержки», — рассказывает священник из Подмосковья Матвей Степанов.

Единственным категорическим запретом является использование святой воды в суеверных или магических целях. К примеру, добавлять ее в воду для купания «чтобы снять порчу», разбрызгивать по комнатам «от нечистой силы» или полагать, что она действует автоматически, подобно химическому реактиву. Такое отношение низводит святыню до уровня колдовского атрибута и не принесет никакой духовной пользы.

«Не стоит возводить лишние стены там, где Господь предлагает милость. Если в сердце есть хоть искра доверия к Богу, святая вода может эту искру поддержать — независимо от того, крещен человек или еще нет», — заключает священник из Подмосковья Матвей Степанов.

Ранее сообщалось, что священник из Подмосковья развеял мифы о крещенской святой воде