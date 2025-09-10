«Главное в темноте мимо не ходить»: скульптура «Материнская любовь» стала поводом для мемов и споров

По информации издания, встречаются и другие комментарии. Скульптор изобразил женщину, которая развела руки в сторону. На груди у нее висит младенец. Женщина своим положением тела напоминает крест. Над головой у нее нимб. Выражение лица горожанам показалось слишком строгим и страдальческим. В комментариях в телеграм-каналах пользователи с иронией благодарят своих мам за то, что они не пугали их таким выражением лица в детстве. Жители региона считают, что младенец будто бы распят. Его вид кажется мучительным.

«Главное в темноте мимо не ходить», — прокомментировал горожанин.

По данным издания, изначально памятник планировали назвать «Россия-мать». Его установили на набережной Томи в Кемерово. Автор памятного монумента — скульптор Георгий Потоцкий. Его работы представлены в разных странах мира. Кемеровская «Материнская любовь» — это реплика работы скульптора 2023 года под названием «Богоматерь». Памятник выполнен из бронзы.

Ранее сообщалось, что певица Седокова не оказала материальную помощь для установки памятника Яниса Тиммы.