Главные достопримечательности Кемерово теперь есть и на стикерпаках

Кемеровская художница Наталья Боброва выступила автором картинок, которые были перенесены на стикерпаки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Стикерпак — это набор изображений или стикеров, которые посвящены одной теме. Коллекция Натальи Бобровой рассказывает о достопримечательностях Кемерово, исторических личностях, которые внесли вклад в развитие города. В стикерпаке представлены выдающиеся места прошлого: Школа Ван Лохема, Копикуз, Красная горка, Старый вокзал. Кроме того, изображены места, которые значимы для каждого горожанина: драмтеатр, ГРЭС, гостиница «Кузбасс».

По информации издания, стикерпаки можно использовать в качестве дизайнерского решения для украшения ноутбуков, телефонов, планшетов, блокнотов. Приобрести эксклюзивные наклейки можно в интернет-магазине.

Ранее сообщалось, что лишившийся рук участник СВО стал художником.