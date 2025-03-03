Лишившийся рук участник СВО нашел неожиданное призвание

Во время службы на СВО 29-летний Владислав попал под вражеский обстрел, а после врачам пришлось ампутировать ему обе руки. Несмотря на инвалидность боец адаптировался и даже нашел творческое призвание, сообщает gazetametro.ru .

Владислав был мобилизован в сентябре 2022 года. Он служил пулеметчиком в 106-й дивизии ВДВ. На следующий год, за час до его дня рождения, он и боевые товарищи попали под обстрел украинских дронов. От удара военный потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что кисть на правой руке болтается, а на левой ее вовсе нет. После Владислава ждал долгий путь операций: руки спасти не удалось.

Во время реабилитации в больницу к военным пришла известная художница, которая провела мастер-класс по рисованию. Неожиданно Владислав втянулся в процесс, хотя ранее не так интересовался творчеством. Так он научился держать кисть и работать за мольбертом, а теперь постоянно оттачивает мастерство.

«Я понял, что обратного пути нет. Выжил, и это главное. Если буду страдать и впадать в депрессию — хуже будет только окружающим», — рассказал начинающий художник.

Владислав рассказал, что веру в себя помогли обрести и волонтеры, которые помогли картинам приобрести популярность в России и за рубежом. История вдохновляла многих, кто читал о судьбе россиянина в соцсетях.

Однажды работу Владислава отобрали на международный конкурс рисунков в Музее Победы на Поклонной горе. Он стал лауреатом специальной номинации. Во время этой выставки Владислав получил предложение: нарисовать иллюстрации для сборников рассказов и стихов, которые издает фонд писателя Захара Прилепина. Кроме того, мужчина намерен поучаствовать в выставке в посольстве мира в Москве.

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