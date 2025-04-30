Главный бухгалтер предприятия в Кузбассе продала машину, чтобы отдать деньги аферистам

Заместитель главного бухгалтера предприятия, расположенного в Кемерово, перевела мошенникам более 1,8 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса.

В ведомстве сообщили, что афера была многоуровневой. Сначала женщине позвонил мошенник, который представился сотрудником службы доставки одного из маркетплейсов. Он пояснил, что для получения заказа необходимо назвать код из СМС. Вскоре с горожанкой связался еще один мошенник. Он рассказал, что она передала код злоумышленникам. Теперь они якобы воспользовались аккаунтом в Госуслугах и оформили разрешение на совершение различных трансакций, в том числе международных.

По данным ведомства, мошенники совершили третий звонок. Теперь аферист представился сотрудником правоохранительных органов. Он призвал потерпевшую сотрудничать со следствием. Женщина выполнила все инструкции: сняла со счетов деньги, продала автомобиль и перевела все сбережения на указанный счет.

«Она (потерпевшая. — Прим. ред.) поняла, что была обманута, лишь спустя время», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве проинформировали о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников.

Правоохранители убедительно просят граждан не передавать посторонним персональную информацию и проверять, действительно ли гражданину звонит представитель банка, полиции или маркетплейса.

Ранее сообщалось, что суд разрешил не платить по кредиту, оформленному мошенниками.