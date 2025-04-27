Суд разрешил не платить по кредиту, оформленному мошенниками

Верховный суд России вынес решение признать ничтожным кредитный договор, заключенный мошенниками через взломанный аккаунт клиента в мобильном приложении банка, сообщило ТАСС.

Преступники получили доступ к телефонному номеру жертвы и оформили кредит на сумму 265,5 тыс. руб. В ходе расследования уголовного дела был установлен подозреваемый, которого объявили в розыск.

При этом три судебные инстанции ранее посчитали, что клиент проявил «признаки неосмотрительного поведения в использовании электронной подписи и технических средств».

Верховный суд поддержал позицию потерпевшей. Он подчеркнул, что банк обязан принимать усиленные меры безопасности при выдаче кредитов дистанционно. Также суд отметил, что после одобрения кредита средства были немедленно переведены третьему лицу.

Ранее Верховный суд РФ разрешил ножи для самообороны и защиты детей против группы лиц.