Главный онколог Каприн сообщил об улучшении в системе после разрыва с Западом

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью телеканалу РБК сообщил , что после разрыва связей с Западом Российская онкологическая служба улучшила свою работу.

Однако это не означает, что российская медицинская система отрезана от мира. Пациентам доступны препараты, изготовленные за границей. Кроме того, предложено много лекарств отечественного производства. Аналогичная ситуация и с оборудованием — российские медики используют иностранные и отечественные аппаратуры. По мнению Каприна, важно продолжать работать в данном направлении и работать над созданием тяжелого медоборудования.

«Мы не чувствуем изоляции. Рынок у нас большой, интересный, есть связь с другими странами», — рассказал академик РАН Андрей Каприн.

Главный онколог Минздрава отметил, что после разрыва отношений с Западом российские хирурги начали активно практиковать малоинвазивные вмешательства. Пациенту достаточно находиться в больнице после операции на протяжении двух или трех дней. Согласно слов Андрея Каприна, расширились области применения микрохирургии в онкологии.

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