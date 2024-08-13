Главный редактор RT Симоньян заявила о зависти американских СМИ к России

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на статью СМИ-иноагента «Голос Америки»*, посвященную работе телеканала в Африке.

Ранее издание «Голос Америки» назвало успешной работу RT на Африканском континенте. В материале говорилось, что телеканал выбрал определенную тактику: напоминает о помощи СССР в борьбе колоний с господством западных стран и ставит в пример Россию, которая всегда была независимой и самостоятельной.

В статье также рассказывается о рекламной кампании в Африке, запущенной российским телеканалом. Изображения предводителей борьбы за независимость XX века стали появляться в разных регионах континента. Кроме того, на щитах опубликованы известные цитаты о борьбе с колониализмом. Маргарита Симоньян подтвердила, что данную рекламу разрабатывал телеканал. Все выбранные изображения и цитаты были согласованы с Кремлем.

Однако в американской статье есть негатив по отношению к России. Страну назвали распространителем лживой информации. Маргарита Симоньян ответила и на эту критику.

«Завидуйте молча», — заявила Маргарита Симоньян, комментируя статью.

Ранее сообщалось, что политолог Кортунов назвал причину отказа Нигера и Мали от Украины.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.