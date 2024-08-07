Политолог Кортунов назвал причину отказа Нигера и Мали от Украины

По словам политолога Андрея Кортунова, Нигер и Мали приняли решение отказаться от Киевана фоне поддержки радикалов со стороны Незалежной. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что поддержка туарегов Киевом вызывает обеспокоенность тех государств, где радикалы ведут сепаратистскую деятельность. Тем не менее не все африканские страны разорвут отношения с Украиной, однако основания для беспокойства у них возникнут.

По мнению эксперта, несколько государств Сахеля — Нигер, Мали и Чад — вышли из ЭКОВАСа и создали свой международный альянс. Также имеет место попытка формирования нового объединения в Сахарской Африке, которое координировало бы внешнюю политику входящих туда государств.

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил, что страны Глобального Юга поддержат решение Мали по Украине.