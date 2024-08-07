Политолог Кортунов назвал причину отказа Нигера и Мали от Украины
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По словам политолога Андрея Кортунова, Нигер и Мали приняли решение отказаться от Киевана фоне поддержки радикалов со стороны Незалежной. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он уточнил, что поддержка туарегов Киевом вызывает обеспокоенность тех государств, где радикалы ведут сепаратистскую деятельность. Тем не менее не все африканские страны разорвут отношения с Украиной, однако основания для беспокойства у них возникнут.
По мнению эксперта, несколько государств Сахеля — Нигер, Мали и Чад — вышли из ЭКОВАСа и создали свой международный альянс. Также имеет место попытка формирования нового объединения в Сахарской Африке, которое координировало бы внешнюю политику входящих туда государств.
Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил, что страны Глобального Юга поддержат решение Мали по Украине.