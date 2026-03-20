Главный враг — береза: эксперт предупредила о пике нагрузки и посоветовала не заниматься самолечением

Основатель сервиса для аллергиков Oxia Мария Монастырская высказала мнение, что с приходом ранней весны у аллергиков уже могли появиться первые симптомы, но впереди еще предстоит дождаться окончания сезона цветения березы, сообщил newsnn.ru.

Эксперт пояснила, что в разных регионов цветения растений фиксируют в различное время. Однако ветер может переносить пыльцу из более теплых регионов. Люди, страдающие аллергией, наблюдают у себя первые признаки болезни после пробуждения ольхи. Эксперт отметила, что пыльца распространяется еще до того момента, как на деревьях появляются листья.

По мнению специалиста, после ольхи пробуждается орешник. Цветение этих растений совпадает по времени, что способно провоцировать и усугублять перекрестные аллергические реакции у чувствительных людей.

По мнению эксперта, основным весенним аллергеном остается береза. Ее пыльца вызывает реакцию у большого числа жителей и создает основную нагрузку в сезоне. Цвести береза начинает позже ольхи, но делает это активнее и на более продолжительном промежутке.

«Среди уже активных аллергенов — ольха и в меньшей степени орешник. В ближайшее время к ним добавится береза, которая определяет пик весеннего сезона», — объяснила Монастырская.

По данным издания, в сезон цветения проветривать помещение лучше в безопасное время, утром же окна стоит держать закрытыми — концентрация пыльцы в это время максимальна. После улицы эксперт рекомендует смывать пыльцу с лица и рук, а также переодеваться.

Если симптомы дали о себе знать, визит к аллергологу откладывать не стоит. Бессистемный прием лекарств способен исказить результаты анализов и помешать правильному подбору терапии.

