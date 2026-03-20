Аллергия весной может стать основанием для больничного

Сезонная аллергия может стать основанием для оформления больничного, если симптомы мешают выполнять рабочие обязанности. Однако решение в каждом случае принимает врач, исходя из состояния пациента, пишет ТАСС .

Весеннее обострение аллергии рассматривается как заболевание и в отдельных случаях может стать причиной для оформления больничного листа. Однако окончательное решение принимает врач после оценки состояния пациента.

Специалисты отмечают, что аллергические реакции официально включены в медицинскую классификацию болезней. Это означает, что при выраженных симптомах человек может временно утратить трудоспособность.

Основанием для больничного могут стать сильные проявления аллергии — головная боль, насморк, слезотечение, зуд и жжение в глазах. Если такие симптомы мешают выполнять работу, врач вправе оформить лист нетрудоспособности. Дополнительным фактором могут быть сопутствующие заболевания, например бронхиальная астма.

Эксперты советуют не ждать начала сезона цветения, а заранее обратиться к специалисту. Современные методы лечения позволяют снизить выраженность симптомов и легче перенести период обострения.

Также подчеркивается, что дистанционная работа не является альтернативой больничному. При плохом самочувствии важно не продолжать работать, а получить медицинскую помощь и, при необходимости, оформить освобождение от работы.

Таким образом, возможность уйти на больничный при аллергии зависит от тяжести состояния и подтверждается медицинским заключением.

