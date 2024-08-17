Главред немецкого журнала выразил поддержку Путину

Глава журнала Compact Юрген Эльзессер в Германии назвал себя сторонником президента РФ Владимира Путина. Сообщается, что данный журнал является правоэкстремистским, передает Lenta.ru со ссылкой на агентство DPA.

«И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник [президента России Владимира] Путина» — заявил Эльзессер, выступая на встрече партии «Альтернатива для Германии».

Слова поддержки Путину — не единственное, что заявил на публике Юрген Эльзессер. В частности, главред раскритиковал министров действующего немецкого правительства, в том числе руководителя Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, за антироссийский вектор развития.

Ранее сообщалось о том, что, по данным ВЦИОМ, Владимира Путина поддерживают более 80% россиян.