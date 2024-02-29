Главврач больницы в Глазове нарушил трудовое законодательство

Медперсонал лечебного заведения оставил много жалоб в социальных сетях о ряде нарушений. Сотрудники не всегда получали ту заработную плату, которая полагалась им законом. Иногда их принуждали выходить на работу в выходные или праздничные дни, не оплачивали переработку. Расчетные листки заполняли с ошибками. Графики сменности составляли без учета требований законодательства.

Прокуратура отреагировала на жалобы и инициировала проверку. Сотрудники убедились в нарушении прав медиков и отреагировали. На странице в социальной сети оргсекретарь профсоюза Александр Золотарев проинформировал, что профсоюз также принял участие в разбирательствах. Положительная динамика уже заметна.

«Полученные за январь расчетные листки приятно обрадовали: размер зарплаты оказался существенно выше, чем за аналогичные периоды на 7-10 тысяч рублей у среднего медицинского персонала и на 13-15 тысяч у младшего, при той же отработанной норме часов. Во многом, такое увеличение заработной платы стало возможным из-за поданного еще в декабре прошлого года иска профсоюза „Действие“ к работодателю. Также профсоюз продолжает отстаивать трудовые права медицинского персонала по признанию права на получение положенных по закону ежемесячных компенсационных доплат в размере 25% от должностного оклада и специальных социальных выплат в размере 6500 рублей», — написал представитель профсоюза.

Ранее аналитики «Авито Работа» назвали специалистов, которым резко повысили заработную плату по причине образования дефицита кадров в офисной сфере: менеджеры по продажам и работе с клиентами, офис-менеджеры, администраторы, бухгалтеры.