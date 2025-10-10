Главврач больницы в Лобне назвала причины нападения пациента на медперсонал

По информации издания, в четверг, 9 октября, пациент набросился на охранника. Виктория Тен рассказала, что мужчину доставили в больницу 6 октября. У него диагностировали аппендицит. Врачи провели операцию.

«На фоне длительного отказа от алкоголя мужчине в больнице стало плохо, и он начал требовать от медиков облегчить его состояние», — пояснила главврач.

По словам главного врача, в день инцидента в больнице собирались проводить учебные тренировки по поводу нападения на врачей. Персонал был проинформирован о мероприятии. Увидев в больнице пациента, вооруженного ножом, сотрудники оперативно приняли необходимые меры. Медики скрутили мужчину и разоружили. Виктория Тен рассказала, что в связи с инцидентом были приглашены сотрудники Росгвардии.

