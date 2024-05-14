Главврач Ронзин: юные медики не хотят работать в провинциях, несмотря на президентские надбавки

Спикер отметил, что государство создает все условия для того, чтобы молодые специалисты оставались работать в провинциальных больницах. Однако молодежь все равно стремится в крупные города.

Например, в регионе действует ряд программ, в том числе и «Земский доктор». В общей сложности новый специалист получает три миллиона рублей. Студент или молодой доктор трудоустраивается, получает квартиру в хорошем доме и деньги, но по завершению пятилетнего срока покидает поселки и деревни.

Главный врач Андрей Ронзин поделился мнением, с чем связана нехватка кадров.

«Наверное, потому что Россия когда-то подписала Конвенцию о правах человека. Распределение обязательное и централизованное теперь невозможно. У выпускников сейчас есть выбор, они едут, куда хотят», — высказал мнение главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин.

Президент России Владимир Путин распорядился дополнительно выплачивать медикам, которые работают в небольшим и отдаленных населенных пунктах, по 50 тысяч рублей. Недавно заместитель Ронзина встречался с выпускниками вузов. Даже ежемесячные доплаты в 50 тысяч их не прельщают. Гипотетически только два человека согласились работать в провинциях.

Спикер также рассказал, что практически всех узких специалистов в регионе не хватает. Рожениц везут в роддом в Чусовой. В ближайших населенных пунктах редко можно встретить беременных. Если на протяжении года и принимают роды, но не более чем у 50 женщин.

Ранее мы сообщали, что ставропольцы вынуждены заниматься самолечением из-за дефицита узких специалистов и больших очередей в больницах.