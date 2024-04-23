NewsTracker: ставропольцы вынуждены заниматься самолечением из-за дефицита медиков в больницах

Житель Михайловска Максим рассказал, как пытается с января месяца записаться на прием к гастроэнтерологу. Из-за ухудшения самочувствия мужчина вынужден заниматься самолечением, сообщает newstracker.ru .

В январе у Максима возникли проблемы с пищеварением. Решил сразу записаться на прием к гастроэнтерологу. Прошло четыре месяца, но диагноз до сих пор не поставлен. Пациент не может попасть на прием к узкому специалисту из-за его отсутствия в местной поликлинике. В качестве альтернативы предложено обращаться к терапевту. Пациентов много, а доктор один. Иногда людям становится плохо из-за длительного ожидания в очередях.

«На моих глазах пожилым женщинам становилось плохо после того, как они отстояли в очереди четыре часа», — рассказывает собеседник издания NewsTracker.

Когда к терапевту попасть все же удается, он выписывает направление к узкому специалисту в краевую больницу. Справка считается действительной на протяжении двух недель. Максим рассказал, что столкнулся с новой проблемой. В краевой больнице нет талонов.

«Звонишь с этим направлением в регистратуру, а тебе прямым текстом говорят: талонов нет, у нас один гастроэнтеролог на всю больницу», — рассказал Максим.

Тогда пациенту приходится возвращаться в поликлинику по месту жительства и повторно выстаивать в очереди у терапевта, чтобы взять новое направление в надежде, что в краевой больнице появятся талоны на прием.

«Нам говорят: «не занимайтесь самолечением, это опасно». Но что остается делать обычному пациенту, когда за четыре месяца даже анализы не взяли», — интересуется ставропольчанин.

Максим отмечает, что в частных клиниках подобных проблем нет. Там всегда можно записаться к любому узкому специалисту. Однако не все россияне располагают финансовой возможностью обращаться к медикам из платных клиник.

В Шпаковской РБ NewsTracker сообщили, что ставки гастроэнтеролога не было изначально. Отправлять пациентов в другие больницы — распространенная практика. Укомплектованность терапевтов составляет 100%.

«Отказов в записи на прием к врачам-специалистам учреждения нет, имеется возможность записи дополнительными талонами», — заверили в учреждении.

Ранее мы сообщали, что трехлетний ребенок чуть не умер, подавившись конфетой в подмосковной поликлинике.