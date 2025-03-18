Главы МО четырех стран заявили о желании выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин

Министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии подготовили совместное заявление, в котором предлагают руководству своих стран покинуть Оттавскую конвенцию о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин, сообщил ТАСС.

По данным агентства, совместное заявление опубликовали на сайте Минобороны Эстонии. В документе указано, что страны, которые входят в НАТО и расположены вблизи государственной границы с РФ, опасаются вооруженного столкновения с Россией и Белоруссией. По их мнению, восточный фланг Североатлантического альянса в настоящее время один из самых слабых. В сложившихся условиях важно предоставить силам обороны стран самостоятельно принимать решения, каким способом им защищать свои территории.

«После ратификации Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавской конвенции) ситуация с безопасностью в нашем регионе существенно ухудшилась», — говорится в совместном заявлении министров, которое приводит Минобороны Эстонии.

По мнению авторов обращения, силам обороны четырех стран важно позволить применять новые системы вооружения. В случае согласования данного решения Польша и Балтия не изменят свое отношение к важности соблюдения международного гуманитарного права, в частности, реализации принципа защиты гражданского населения во время вооруженного конфликта.

Оттавская конвенция запрещает использовать противопехотные мины из-за того, что они наносят серьезные увечья людям. Ее участниками стали 164 государства.

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