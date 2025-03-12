Украинские военные, убегая из Суджи, засыпали территорию города противопехотными минами типа «Лепесток». Об этом РИА Новости сообщили десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые относятся к группировке войск «Север».

На опубликованных информационным агентством кадрах видны снаряды, которыми усыпана одна из улиц населенного пункта. Как отметил военный, неприятель заполонил центральную часть Суджи «Лепестками», чтобы таким образом замедлить продвижение Вооруженных сил России.

В настоящее время в городе остаются мирные жители, а мины для неподготовленных людей представляют особую опасность.

Ранее российские военные разгромили колонну техники ВСУ, когда те пытались бежать с территории Суджи. На пути противника оказался разбитый мост, перед которым вскоре заполыхали военные машины.