Главы СНГ сделали совместное заявление: необходимо сформировать многополярный миропорядок

В документе отмечается, что главы СНГ заинтересованы в многополярном миропорядке, который должен способствовать стабильному внутреннему развитию каждой страны СНГ. Только при такой мировой модели получится обеспечивать взаимовыгодное сотрудничество. Отношения между странами будут основаны на уважении, равноправии и доверии.

«Отмечаем возрастающую потребность в формировании справедливого мироустройства, исключающего использование двойных стандартов в вопросах поддержания международного мира и безопасности, основанного на многообразии цивилизаций, балансе сил и интересов всех участников международных отношений и гарантирующего безопасность всех государств, сохранение их культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности для всестороннего развития независимо от географического положения, размера территории, демографического потенциала, обеспечение прав и основных свобод человека», - указано в документе

Лидеры стран отметили, что не признают намерение других стран вмешиваться во внутренние процессы развития. Ни у кого не может быть полномочий, чтобы в одностороннем порядке что-либо запрещать. Международное правосудие в настоящее время политизировано, что также вызывает беспокойство у представителей СНГ на фоне других проблем.

После мероприятия президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений. Особенно внимание уделили ситуации в Израиле. Президент призывает обе стороны не допускать гибели женщин и детей. Владимир Путин поделился мнением, откуда ХАМАС смог достать так много оружия.