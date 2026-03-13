Глубина исцеления: в Подмосковье ветераны СВО проходят реабилитацию через занятия дайвингом

В подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» запустили необычную программу восстановления для участников специальной военной операции. Теперь помимо стандартных процедур бойцы осваивают дайвинг — занятия призваны помочь не только физически, но и эмоционально, сообщил REGIONS.

Идею поддержали инструкторы московского дайвинг-клуба: они откликнулись на предложение руководства центра и организовали серию бесплатных тренировок. Занятия проходят в бассейне, где с каждым ветераном работают опытные наставники. Одновременно в воде могут находиться до двух человек, что позволяет уделить внимание каждому.

«Безусловно, плавание и физическая активность в воде — важная часть медицинской реабилитации. Но дайвинг в данном случае — это прежде всего эмоциональная перезагрузка. Когда человек погружается под воду, он полностью отвлекается от проблем», — прокомментировал директор «Ясенок» Михаил Маслов.

Большинство участников впервые сталкиваются с подводным плаванием. Поэтому перед погружениями новички проходят теорию: изучают снаряжение, правила безопасности и учатся чувствовать напарника под водой. Лишь затем начинается практика.

Один из первых, кто решился на эксперимент, — ветеран СВО Александр Н. Инструктор Владимир Боговцев признается: идея обучать бойцов дайвингу зрела давно, поэтому предложение из «Ясенок» приняли с воодушевлением.

«В первый раз с непривычки было тяжеловато. А на второй тренировке чувствуешь себя увереннее. Это затягивает, поэтому задумываюсь о том, чтобы получить сертификат инструктора», — поделился впечатлениями Александр.

Бассейн в «Ясенках» функционирует уже около года. Его возвели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева при содействии областного Министерства социального развития. За это время гидрореабилитация успела зарекомендовать себя как один из главных методов восстановления: ежедневно здесь проводятся тренировки — как в группах, так и индивидуально.

