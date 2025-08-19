«Глубоко наплевать»: Лещенко рассказал о своем отношении к критике

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с KP.RU высказал мнение, что критика должна быть доброжелательной.

Певец отметил, что критика в адрес артиста позволяет ему проанализировать ошибки, чтобы не допускать их в дальнейшем. Лев Лещенко отметил, что нормально относится к критике. Однако в последнее время наблюдается тенденция, когда критика становится средством самовыражения. Народный артист пояснил, что значение имеет статус критика. Если он имеет отношение к профессии, то это одно дело. Если нет, то стоит усомниться в объективности его мнения.

Корреспондент обратился с вопросом, как Лещенко относится к критике в свой адрес. Народный артист признался, что не придает значения статьям с негативной информацией.

«Да и вообще мне на это, честно говоря, глубоко наплевать. Я не читаю интернет, особенно комментарии», — рассказал народный артист.

Народный артист Лещенко высказал мнение, что сейчас все реже появляются критические статьи экспертов. Чаще всего критикуют кого-либо блогеры. Они зарабатывают на просмотрах, привлекают к себе внимание. В итоге критика превращается в самопиар, считает певец.

