Певец Лещенко раскрыл, на что потратит накопленную пенсию

Он раскрыл, что его ежемесячная пенсия составляет около 30 тыс. рублей. Эти выплаты он получает в связи со званием народного артиста РСФСР и статусом полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Артист подчеркнул сознательный отказ от дополнительных выплат, положенных ему по возрасту. Причину он объяснил просто: ощущение неловкости получать деньги, которые могут быть нужнее другим людям.

Лещенко признался, что не тратит пенсионные накопления, а откладывает их. Конкретной цели для этих сбережений у него нет — пока он активно концертирует и зарабатывает творчеством, потребности в пенсии не возникает. Возможно, в будущем эти средства пойдут на путешествия. Певец отметил, что подобная практика накопления пенсии распространена и среди его коллег-артистов.

