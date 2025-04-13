По данным Захаровой, награждение состоялось в итальянском городе Фоссоли в пятницу, 11 апреля. Журналистке вручили премию Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025». Стефания Баттистини, начиная с 2022 года, активно следила за событиями на Украине. В своих материалах она рассказывала, как Россия угнетает мирных жителей. Побывала корреспондент и в оккупированной Судже. В сюжетах она рассказывала о военнослужащих Украины, которые, по ее мнению, героически проникли на территорию Курской области.

«В отношении Батистини и сопровождавшего ее оператора было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Чуть позже оба нарушителя были объявлены в международный розыск», — проинформировала Мария Захарова.

Мария Захарова обратила внимание на место проведения церемонии награждения — бывший концентрационный лагерь. Более чем для 5 тыс. человек это место стало последним пунктом перед отправкой в лагерь Освенцима. Тогда 40 итальянцев и пять украинцев охраняли узников, нередко проявляя по отношению к ним агрессию.

Автор поста сожалеет, что в современной Италии нет журналистов, кто готов раскрыть правду о ВСУ. Некоторые граждане Украины оказываются в зоне СВО случайной, потому что их насильно мобилизуют. Другие же придерживаются фашистских взглядов. По мнению Захаровой, об этой проблеме особенно важно рассказывать общественности в год 80-летия Великой Победы.

«Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», — высказала мнение мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Захарова объяснила ядерные угрозы Макрона перепадами атмосферного давления.