Украинский нацист и пособник Гитлера Степан Бандера, причастный к гибели тысяч советских граждан, был ликвидирован в Мюнхене ровно 66 лет назад. Военный эксперт из Волгограда Антон Щепетнов поделился мнение, почему именно эта историческая личность стала героем для некоторых граждан Украины, сообщили novostivolgograda.

Эксперт Щепетнов уверен, что Степан Бандера — искусственный герой, который навязан современной украинской пропаганде. Эксперт пояснил, что в 1938 году советские разведчики ликвидировали Евгения Коновальцева, который был настоящим основателем движения. Бандера лишь унаследовал миф.

«Бандера — дегенерат, которого не уважали ни немцы, ни свои. Его вытащить в пантеон героев нужно было постараться. Это вырождение национальной идеи в ее худшем виде. Если такие бунтари, как Пугачев или Разин хоть обладали смелостью и талантом, то Бандера стал символом пустоты и предательства», — отметил Щепетнов.

Эксперт высказал мнение, что каждый, кто следует идее Бандеры, важно запомнить одну вещь: в любое историческое время предатели бесславно гибнут. Историки уверены, что акция в Мюнхене была не убийством, а актом возмездия. Приговор Верховного суда СССР был приведен в исполнение агентом КГБ Богданом Сташинским.

