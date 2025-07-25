«Голода, конечно же, не будет»: общественник предупредил о росте стоимости хлеба

Общественник Владислав Махмудов рассказал, что в связи с недобором объемов урожая в Ростовской области стоимость хлеба и хлебобулочных изделий возрастет на 10-15 руб., сообщила rostovgazeta.ru.

Общественник рассказал, что критической ситуации из-за недостаточного количества урожая в России не будет. Эксперт отметил, что не все регионы пострадали вследствие негативных погодных условий: засухи и весенних заморозков. Однако рост стоимости продукции все же произойдет.

«Голода, конечно же, не будет», — отметил Владислав Махмудов.

Общественник Махмудов предполагает, что в первую очередь подорожает хлеб и хлебобулочные изделия. В среднем рост составит 10-15 руб. По его данным, цены в частных пекарнях Ростовской области уже стали выше. Пекари могут найти выход из положения, чтобы не поднимать стоимость. Например, снизить вес товара. Визуально потребитель не заметит изменений. Во время приготовления теста будет добавлено больше разрыхлителя.

«То есть визуально объем хлеба останется прежним, а вес станет меньше», — комментирует собеседник RostovGazeta.

По мнению эксперта, не исключено подорожание кондитерских и макаронных изделий, а также некоторых видов круп, например, риса.

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