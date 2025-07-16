В России резко упали цены на основные овощи

Росстат зафиксировал существенное снижение цен на ряд овощей в России за период с 8 по 14 июля. Наибольшее удешевление произошло на столовую свеклу — ее стоимость снизилась на 7,2%, сообщает « Российская газета ».

В лидерах падения также оказались картофель (-5,9%), огурцы (-5,5%) и белокочанная капуста (-5,3%). Снижение цен коснулось и других популярных овощей: репчатого лука, помидоров, моркови, а также бананов.

Примечательно, что не все продукты показали снижение стоимости. Яблоки, напротив, подорожали на 1,6%.

В среднем за указанный период цены на плодоовощную продукцию снизились на 2,3%. Это соответствует общей тенденции к сезонному снижению стоимости овощей и фруктов, которая традиционно усиливается в летний период.

Эксперты отмечают, что продолжающееся снижение цен на овощи связано с началом сезона сбора урожая и увеличением предложения на рынке. Ожидается, что в августе эта тенденция сохранится и охватит более широкий ассортимент овощей.

Ранее сообщалось, что доллар упал на фоне слухов об увольнении Дональдом Трампом главы ФРС.