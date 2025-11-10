Гололед атакует: как уберечься от переломов по рекомендациям врачей?

В пресс-службе КОДКБ им. Ю. А. Атаманова проинформировали об увеличении поступивших пациентов, которые нуждаются в помощи по причине переломов рук и ног, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». По информации издания, причина падений заключается в гололеде.

В пресс-службе призвали быть аккуратными. В первую очередь во время гололеда важно выбирать обувь с нескользящей подошвой. На улице рекомендовано обходить опасные участки, например, территорию под домами. Там чаще всего образуется наледь. Не стоит спешить: важно идти медленно и внимательно, постоянно смотря под ноги.

«Не спешите, передвигайтесь медленно», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в случае получения травмы рекомендовано незамедлительно обращаться в больницу. Не стоит предполагать, что ситуация не требует вмешательства специалистов. В противном случае травмы будут приносить дискомфорт. В кузбасской больнице напомнили, что работают круглосуточно.

По информации пресс-службы, за прошедшие выходные с переломами конечностей обратилось 33 человека. Подобные обращения участились, отметили в учреждении.

Ранее сообщалось, что врач Платонова назвала методы диагностики с самым мощным облучением.