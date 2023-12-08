Гололед: Доктор рассказал, как уберечься во время падения

Профессор Валерий Воловик рассказал, какие меры безопасности соблюдать в зимний период времени, когда на улице скользко, сообщает newizv.ru .

Эксперт Валерий Воловик призывает к соблюдению рекомендаций в первую очередь пожилых людей. Молодежь и дети тоже падают, но их кости крепкие. Редко это заканчивается переломами и осложнениями, хотя и это не исключено.

У пожилых людей часто плохое зрение. В холодное время на улице выступают слезы. Лучше не выходить на улицу в темное время суток, когда дорогу уже или еще не видно. Также важно выбрать качественную обувь с нескользящей подошвой или же приобрести специальные накладки на обувь.

Доктор отметил, что медицина актвино развивается. Если раньше перелом шейки бедра звучал как приговор, то сейчас пациенту могут оказать эффективную помощь.

«Конечно, сегодня медицина ушла далеко вперед. Мы оказываем помощь на самом высоком уровне. Однако срастить шейку бедра почти нереально. Пожилому пациенту можно предложить в качестве выхода только первичное эндопротезирование. Это тяжелая операция. Период восстановления после нее тоже длительный и тяжелый. Поэтому крайне важно не допустить такой ситуации», - рассказал заведующий кафедрой травматологии и ортопедии КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» Минздрава Хабаровского края, доктор медицинских наук, профессор Валерий Воловик

Если на улице упал человек, то прохожие должны руководствоваться такими правилами:

Вызвать скорую помощь.

Не поднимать человека.

Убедиться, что он находится в сознании.

Проверить дыхание и пульс.

Конечно, если человек чувствует себя хорошо и пытается сам вставать, то достаточно просто подать ему руку.

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