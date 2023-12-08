Стилист Зарубова делится рекомендациями, как выбрать зимнюю обувь

Стилист из Ростова Наталья Зарубова рассказала, на что обращать в первую очередь внимание при выборе зимней обуви, сообщает rostovgazeta.ru .

В первую очередь необходимо учитывать климат региона. Например, в Ростовской области зимы влажные. Тогда и обувь надо искать такую, которая не промокает. Влагостойкие модели высокого качества обычно изготавливают из кожи.

«Следите за тем, чтобы застежка обуви не была расположена слишком близко к подошве, иначе вся слякоть с улицы окажется у вас в ботинках», — советует корреспонденту RostovGazeta стилист Наталья Зарубова

Женщинам рекомендовано приобрести несколько пар обуви. Одна должна быть на плоской подошве, которая не скользит. Для повседневного ношения важно удобство. Для праздничных мероприятий или походов в театр можно взять пару на каблуках, причем даже на шпильке. Значение имеет размер каблука. Он должен быть устойчивым и не превышать четыре сантиметра в высоту.

Идеальный вариант - это обувь на небольшой платформе. В такой модели ногам будет тепло. Внутри она должна быть обделана мехом или войлоком.

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