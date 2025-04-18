Гололед, иней и снег: после жарких дней кузбассовцы удивлены резкой переменой погоды

Зимний холод, снег и повсеместный гололед на дорогах — в Кузбассе резко изменилась погода, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, на прошлой неделе в регионе установилась летняя погода. Жители радовались теплым дням. Утром 18 апреля ситуация резко изменилась. Горожане страдают из-за гололеда. В региональном Минздраве рекомендуют кузбассовцам надеть зимнюю обувь. Передвигаться по улице стоит медленно и осторожно, чтобы снизить риск травмирования.

По информации издания, в регионе выпал снег, на деревьях виднеется иней. В областном Гидрометеоцентре Сибдепо сообщили, что прошедшая апрельская ночь была одной из холодных. Даже на юге Кемеровской области зафиксировали снижение температуры до минус 17 градусов.

По мнению синоптиков, в ближайшие дни в регионе еще могут быть морозы. Со вторника, 22 апреля, ожидается возвращение весеннего тепла.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в пасхальные выходные.