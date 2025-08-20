Голый мужчина во время самоудовлетворения возле аэропорта Шереметьево попал на видео

По информации издания, мужчина был замечен утром 20 августа возле аэропорта Шереметьево. Сначала он привлек внимание тем, что появился в общественном месте в одних трусах. Однако дальнейшие его действия были еще более провокационными: мужчина порвал белье, сжег, предположительно, свой паспорт и начал совершать непристойные действия с собственными половыми органами.

По данным очевидцев, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Только после беседы с ними мужчина прекратил свои действия. Осудительные просьбы очевидцев он игнорировал. На место инцидента также прибыли медики. Представители ведомств потребовали от мужчины, чтобы он оделся.

